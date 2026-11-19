Средства планируется выделять из резервного фонда правительства РФ и направлять на закупку автомобилей классов B и C российского производства. В отличие от машин класса A их можно использовать для перевозки пациентов, которые нуждаются в экстренной госпитализации. В транспорте класса B можно проводить лечебные мероприятия, а в автомобилях класса C работает реанимационная бригада, которая поддерживает жизненные функции пациента по дороге.