Синоптик: в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков за ноябрь
В Москве с начала ноября выпало 25 мм осадков, что составляет чуть менее половины месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, за 18 ноября на базовой метеостанции столицы ВДНХ зафиксировали 6 мм осадков, из которых 2 мм пришлись на ночные часы, а еще 4 мм – на дневные.
Ночной снег сформировал в Москве снежный покров высотой 2 см. При этом выпавшие днем осадки не привели к его пропорциональному увеличению, поскольку снег шел преимущественно при положительной температуре, подтаивал и уплотнялся.
Как отметил Леус, снег в столице пока продолжается, но на юге Подмосковья осадки уже местами переходят в дождь. После двух-трех часов ночи дождь ожидается и в Москве, что ускорит таяние снега.
Синоптик прогнозирует, что к утру 19 ноября высота снежного покрова в столице увеличится не более чем на 1–2 см.
19 ноября воздух в Москве прогреется до +4 – +6 градусов, ожидаются небольшие дожди. По прогнозу Леуса, уже к вечеру снежный покров полностью растает, а новый снег появится в столице на следующей неделе.