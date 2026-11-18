Российский лидер также отметил, что у России и Таиланда есть значительный потенциал во взаимовыгодном сотрудничестве в областях энергетики, транспорта, логистики, агропромышленном комплексе, а также в сфере инвестиций. Кроме того, Путин подчеркнул, что Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 г. почти 2 млн россиян посетили Таиланд, а за девять месяцев 2026 г. – 1,3 млн человек.