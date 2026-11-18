Путин сообщил о росте товарооборота России и Таиланда на 37,4%
Рост товарооборота между Россией и Таиландом в январе – августе 2026 г. составил 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном заявил российский лидер Владимир Путин.
«Растут показатели двусторонней торговли. В 2025 г. товарооборот увеличился на 2,3%. А в январе – августе этого года рост составил уже 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель», – сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что у России и Таиланда есть значительный потенциал во взаимовыгодном сотрудничестве в областях энергетики, транспорта, логистики, агропромышленном комплексе, а также в сфере инвестиций. Кроме того, Путин подчеркнул, что Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 г. почти 2 млн россиян посетили Таиланд, а за девять месяцев 2026 г. – 1,3 млн человек.
Чанвиракун, в свою очередь, отметил, что Таиланд стремится нарастить объем торговли между странами и видит потенциал для дальнейшего роста. Он добавил, что, тем не менее, объем торговли между странами остается очень низким.
Путин провел встречу с Чанвиракуном на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Она прошла в отеле «Конрад», где расположена резиденция российского лидера. Стороны встретились после торжественного приема для гостей саммита АТЭС, организованного от имени председателя КНР Си Цзиньпина.