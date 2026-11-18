Пашинян: Армения не ставила перед собой задачу вступить в НАТО
Армения начала процесс вступления в Евросоюз (ЕС), но не ставила перед собой задачу вступления в НАТО. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 ноября Пашинян назвал реалистичным вариант подачи заявки на вступление страны в ЕС в 2027 или 2028 г. Он добавил, что понимает необходимость выбора между ЕС и дальнейшим членством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поэтому данный вопрос решат армянские граждане. На данный момент Ереван ведет диалог с Еврокомиссией по поводу либерализации визового режима. Процесс планируется завершить к 2029 г.
14 ноября Пашинян заявил, что видит Армению в составе ЕС через 20 лет.