ФАС проверит наценки торговых сетей на 26 категорий продуктов
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует, какие наценки устанавливают торговые сети на 26 категорий продовольственных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 августа по 31 октября 2026 г.», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что проверка коснется 26 категорий продуктов питания, в том числе социально значимых продуктов, таких как сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, помидоры, огурцы, картофель, макароны, гречка и др. В ФАС пояснили, что предпринятые меры помогут понять, какие наценки устанавливают торговые сети и как они преподносят изменение закупочных цен «на полке».
В случае выявления нарушений ФАС предпримет соответствующие меры.
27 октября ФАС начала внеплановые антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника в нескольких регионах РФ, в том числе в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. Проверки были направлены на анализ ценообразования и объемов поставок семян подсолнечника для выявления возможного антиконкурентного соглашения между участниками рынка.