В ведомстве отметили, что проверка коснется 26 категорий продуктов питания, в том числе социально значимых продуктов, таких как сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, помидоры, огурцы, картофель, макароны, гречка и др. В ФАС пояснили, что предпринятые меры помогут понять, какие наценки устанавливают торговые сети и как они преподносят изменение закупочных цен «на полке».