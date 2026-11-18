13 ноября РБК писал, что Аширов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным собеседников издания, дело связано с двумя государственными контрактами, заключенными Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 гг. Их общая стоимость составила 40,5 млн руб. Соглашения предусматривали создание и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений.