Замглавы Росмолодежи Аширову предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Заместителю руководителя Росмолодежи Денису Аширову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным ТАСС, аналогичное обвинение предъявлено проректору по региональному развитию университета «Синергия» Михаилу Ерофееву.
13 ноября РБК писал, что Аширов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным собеседников издания, дело связано с двумя государственными контрактами, заключенными Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 гг. Их общая стоимость составила 40,5 млн руб. Соглашения предусматривали создание и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений.
В тот же день правоохранительные органы задержали и допросили проректора «Синергии» по региональному развитию Михаила Ерофеева. По данным ТАСС, дело связано с хищением почти 20 млн руб. при исполнении госконтракта. В университете прошли обыски и выемка документов.