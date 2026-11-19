В России могут создать библиотеку со сценариями реагирования на кибератакиЭксперты разошлись во мнении, будет ли это полезно бизнесу
Для киберинцидентов может появиться национальная библиотека типовых сценариев реагирования. Компании смогут их использовать для автоматизации защиты своих систем. Рекомендация создать такую библиотеку содержится в протоколе комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике по итогам октябрьского круглого стола по вопросам безопасности критической инфраструктуры. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в СФ.
В качестве ответственного органа власти комитет СФ по экономполитике видит Минцифры, говорится в документе. Но по данным источника «Ведомостей», знакомого с обсуждением инициативы, вопрос создания такой библиотеки могут поручить ФСБ. Прорабатывается также появление отдельных наборов сценариев для разных отраслей.