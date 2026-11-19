Для киберинцидентов может появиться национальная библиотека типовых сценариев реагирования. Компании смогут их использовать для автоматизации защиты своих систем. Рекомендация создать такую библиотеку содержится в протоколе комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике по итогам октябрьского круглого стола по вопросам безопасности критической инфраструктуры. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в СФ.