Американские издания и телеканалы вне зависимости от их отношения к администрации Трампа, включая газеты The Wall Street Journal, The Washington Post, CNBC, каналы CNN и Fox News, подчеркивают: теперь администрации будет в разы сложнее не только реализовывать свою внутри- и внешнеполитическую повестку, но и отстаивать уже завоеванные достижения в обеих сферах. С 2015 г. ни одна из партий (ни республиканская, ни демократическая) не получала такого преимущества в сенате. У демократов обычное большинство (50% + 1 голос), которого достаточно для принятия законопроектов, но недостаточно для их вынесения на голосование. Для этого нужно 60 голосов – такое правило было разработано для предоставления партии меньшинства возможности участвовать в принятии итогового решения посредством дискуссий, в ходе которых стороны обмениваются мнениями и предлагают поправки. Иначе говоря, для вынесения вопроса на голосование при наличии единогласия среди собственных партийцев демократам понадобится заручиться поддержкой всего четырех республиканцев. Как отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, в нынешних условиях, когда демократы получат значительное преимущество в палате, у них будет больше возможностей заручиться поддержкой республиканцев, недовольных политикой Трампа, на основных направлениях. Но эксперт уточняет, что у демократов нет необходимых для более важных решений двух третей (67 голосов из 100). Например, именно это соотношение нужно для обхода президентского вето. Поэтому Трамп сможет обороняться при помощи процедурных механизмов.