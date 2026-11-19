Трамп на саммите АТЭС выступил против глобального регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что он против глобального регулирования искусственного интеллекта. Свою позицию глава Белого дома озвучил на пленарном заседании лидеров экономик АТЭС в Шэньчжэне.
По его словам, ИИ «почти полностью хорош, но в нем есть и плохие элементы», и в управлении этими элементами нужно быть очень осторожными.
При этом Трамп выступил «против любой формы глобального регулирования», которое, по его мнению, «задушит» отрасль.
«Мы не позволим этому случиться», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Трамп прибыл в Шэньчжэнь 18 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил его у трапа самолета. В рамках визита американский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоится 19 ноября.