Си Цзиньпин призвал устранить барьеры для торговли и инвестиций в АТР
Требуется устранить устранить барьеры для торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об это заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
«Следует приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в регионе, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации и снижения барьеров для торговли и инвестиций», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 ноября в Шэньчжэне президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин обратил внимание, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд, а взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР. На встрече с Путиным Си заявил, что КНР и РФ необходимо активизировать взаимодействие между законодательными органами и вооруженными силами, а также развивать межпартийные контакты.