18 ноября в Шэньчжэне президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин обратил внимание, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд, а взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР. На встрече с Путиным Си заявил, что КНР и РФ необходимо активизировать взаимодействие между законодательными органами и вооруженными силами, а также развивать межпартийные контакты.