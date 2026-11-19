14 октября в канцелярии Бернэма сообщили, что Британия ускорит поставки Украине ракет LMM. Лондон уже выделил $2,1 млрд на поставку Украине более 5000 легких многоцелевых ракет в течение следующих четырех лет и ускорит выделение $13,3 млн из пакета помощи в размере $59,8 млн на поставку ракет, чтобы «удовлетворить самые насущные потребности Украины в зимний период».