Британия передаст Украине более 1000 дальнобойных беспилотников
Великобритания поставит Киеву свыше 1000 беспилотников большой дальности, предназначенных для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма.
На Даунинг-стрит утверждают, что украинские военные смогут использовать эти аппараты для атак на объекты военного производства и другие цели далеко за линией фронта.
Кроме того, Лондон планирует организовать производство морских, логистических и разведывательных беспилотников с последующей передачей их Киеву.
В канцелярии премьера также сообщили о начале поставок Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). Всего в рамках сделки стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов планируется передать более 5000 таких ракет.
19 ноября в Берлине соберутся союзники Украины, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и поставки вооружений. В сообщении канцелярии говорится, что что на этой встрече Бернэм объявит о выделении украинской стороне ударных беспилотников.
28 октября министр финансов Британии Джон Хили заявил, что Лондон выделит дополнительные $13 млрд Украине в качестве дополнительной экономической и военной помощи, основанной на займах и экспортных финансовых гарантиях.
14 октября в канцелярии Бернэма сообщили, что Британия ускорит поставки Украине ракет LMM. Лондон уже выделил $2,1 млрд на поставку Украине более 5000 легких многоцелевых ракет в течение следующих четырех лет и ускорит выделение $13,3 млн из пакета помощи в размере $59,8 млн на поставку ракет, чтобы «удовлетворить самые насущные потребности Украины в зимний период».