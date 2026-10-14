Лондон ускорит поставки Киеву ракет LMM на $13 млн
Великобритания ускорит поставки Украине британских легких многоцелевых ракет (LMM). Лондон уже выделил $2,1 млрд на поставку Украине более 5000 легких многоцелевых ракет в течение следующих четырех лет и ускорит выделение $13,3 млн из пакета помощи в размере $59,8 млн на поставку ракет, чтобы «удовлетворить самые насущные потребности Украины в зимний период», сообщается на сайте канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма.
Сообщение было опубликовано перед встречей Бернэма и президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. Отмечается, что британский премьер намерен сообщить украинскому лидеру, что он попросил министров разработать дополнительные санкции, военную поддержку и фискальные пакеты для оказания срочной поддержки в ближайшие недели, а также ускорит поставку критически важных ракет противовоздушной обороны.
4 сентября премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что снабжать Киев данными для ударов по российской территории и обеспечивать его оружием безрассудно. По его словам, европейские страны могут существовать без России, но не против нее. Он также отметил, что у РФ в арсенале имеются гиперзвуковые ракеты, которые Европа не может сбить. Радев напомнил союзникам Киева, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире.