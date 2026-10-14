4 сентября премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что снабжать Киев данными для ударов по российской территории и обеспечивать его оружием безрассудно. По его словам, европейские страны могут существовать без России, но не против нее. Он также отметил, что у РФ в арсенале имеются гиперзвуковые ракеты, которые Европа не может сбить. Радев напомнил союзникам Киева, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире.