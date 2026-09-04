Премьер-министр Болгарии указал на безрассудность ЕС из-за поставок оружия Киеву

По его словам, европейские страны могут существовать без России, но не против нее. Он также отметил, что у РФ в арсенале имеются гиперзвуковые ракеты, которые Европа не может сбить. Кроме того, Радев напомнил союзникам Киева, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире.