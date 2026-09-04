Премьер-министр Болгарии указал на безрассудность ЕС из-за поставок оружия Киеву
Снабжать Киев данными для ударов по российской территории и обеспечивать его оружием безрассудно. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ответ на вопросы депутатов парламента страны.
«Разве не безрассудны действия ведущих европейских государств, которые отправляют свое дальнобойное оружие для атак на территорию России на тысячи километров в глубину? При этом Европа предоставляет и информацию, и инструкторов», – подчеркнул глава правительства (цитата по ТАСС).
По его словам, европейские страны могут существовать без России, но не против нее. Он также отметил, что у РФ в арсенале имеются гиперзвуковые ракеты, которые Европа не может сбить. Кроме того, Радев напомнил союзникам Киева, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире.
24 августа канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернэма сообщила, что Соединенное королевство разрешило европейской оборонной компании MBDA передать Украине закрытые данные о SCALP. Это должно помочь организовать их сборку на украинской территории. В Кремле к этому отнеслись крайне негативно.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может нанести ответные удары по британским военным объектам и технике на Украине и за ее пределами в случае применения Киевом британского оружия по российской территории. Захарова призвала Лондон отказаться от политики, которая может перевести конфликт «на принципиально иной уровень».