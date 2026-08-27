Захарова предупредила Британию об ответе на удары ее оружием по России
Россия может нанести ответные удары по британским военным объектам и технике на Украине и за ее пределами в случае применения Киевом британского оружия по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова призвала Лондон отказаться от политики, которая может перевести конфликт «на принципиально иной уровень». Она также заявила, что виновные в военных преступлениях против мирного населения России будут привлечены к ответственности.
Кроме того, представитель МИДа сообщила, что Москва фиксирует информацию о передаче Великобританией Украине данных, необходимых для производства ракет Storm Shadow. По ее словам, аналогичный шаг ранее анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, но реализовать его не успел.
Захарова считает, что передачей Украине «сборочных функций» Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за возможные удары вглубь территории России.
24 августа канцелярия Энди Бернэма сообщила, что Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Украине закрытые данные о SCALP. Это должно помочь организовать их сборку на украинской территории. В Кремле к этому отнеслись крайне негативно.
26 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ударили по центру Донецка с помощью англо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Восемь человек пострадали.