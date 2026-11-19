Спрос на игровые консоли в России вырос на 76% перед выходом GTA VI
Россияне стали активнее заказывать игровые приставки на фоне выхода Grand Theft Auto VI (GTA VI). Об этом сообщили аналитики сервиса для заказа товаров CDEK.Shopping.
По их оценке, за последний месяц число заказов в этой категории увеличилось на 76%. Вместе с тем выросло количество поисковых запросов и заявок на выкуп лимитированных новинок через услугу CDEK.Shopping «Личный байер».
Чаще всего россияне покупали игровые консоли Sony PlayStation 5 Slim и Pro, а также Microsoft Xbox Series X. На втором месте по темпам роста заказов оказалась игровая мебель (+62%), на третьем – игровая периферия (+54%).
Заказы телевизоров и мониторов увеличились на 38%. Среди популярных моделей выделяются телевизоры Xiaomi с разрешением 4K, мониторы Sony INZONE и LG UltraGear.
Покупатели также интересуются тематическими товарами Rockstar Games и лимитированными новинками к премьере: контроллерами DualSense с символикой GTA VI, коллекционным набором The Goodtime State – Vice City Collection и виниловыми изданиями. Кроме того, пользователи уже интересуются предстоящей совместной коллекцией Nike, Travis Scott и Rockstar Games, в которую войдут кроссовки, футболки и худи.
18 ноября IT-компания F6 сообщила, что злоумышленники используют ажиотаж вокруг выхода GTA VI, чтобы похищать деньги российских геймеров. Под видом посредников по пополнению баланса и продаже подписок PlayStation они создали поддельную площадку Play2Win, через которую похитили у пользователей 914 200 руб.