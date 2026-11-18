12 ноября в F6 сообщили, что злоумышленники предлагают геймерам установить вредоносную программу WebRAT, маскируя ее под бесплатный VPN для Discord и приложение для Roblox. После запуска таких файлов пользователи могут потерять контроль над компьютером. Мошенники создали сайт, на котором рекламируют программу Discord Zapret. В инструкции к ней пользователей убеждают отключить или игнорировать предупреждения антивируса, объясняя это якобы особенностями работы с сетевыми фильтрами. В действительности при запуске файлов устройство заражается трояном. Еще один способ распространения WebRAT – программа Xeno для Roblox.