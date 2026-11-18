У геймеров похитили почти 1 млн рублей на фоне ажиотажа из-за выхода GTA VI
Злоумышленники используют ажиотаж вокруг выхода GTA VI, чтобы похищать деньги российских геймеров. Под видом посредников по пополнению баланса и продаже подписок PlayStation они создали поддельную площадку Play2Win, через которую похитили у пользователей 914 200 руб., сообщили в IT-компании F6.
На фоне повышенного спроса на услуги пополнения зарубежных игровых сервисов стоимость таких операций через посредников заметно выросла. Мошенники воспользовались ситуацией и предложили пользователям выгодные условия: месячную подписку PlayStation Plus за 890 руб., годовую – за 7298 руб. Зачисление средств обещали выполнить всего за три минуты.
Однако при попытке воспользоваться сервисом пользователи передавали данные банковских карт злоумышленникам и теряли деньги. Атака построена по схеме «Мамонт», при которой жертв побуждают самостоятельно совершить платеж на поддельном ресурсе.
Особенность этой схемы заключается в возможности быстро менять оформление и название площадки, маскируя ее под разные легальные сервисы. Кроме того, мошенники могут направлять пользователей как на главную страницу поддельного сайта, так и непосредственно на страницу с выбранным товаром для оплаты.
12 ноября в F6 сообщили, что злоумышленники предлагают геймерам установить вредоносную программу WebRAT, маскируя ее под бесплатный VPN для Discord и приложение для Roblox. После запуска таких файлов пользователи могут потерять контроль над компьютером. Мошенники создали сайт, на котором рекламируют программу Discord Zapret. В инструкции к ней пользователей убеждают отключить или игнорировать предупреждения антивируса, объясняя это якобы особенностями работы с сетевыми фильтрами. В действительности при запуске файлов устройство заражается трояном. Еще один способ распространения WebRAT – программа Xeno для Roblox.
17 ноября руководитель по развитию безопасной среды для клиентов Т-банка Алексей Кузнецов рассказал «Ведомостям», что за последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в 2 раза в пересчете на одного человека. Средняя сумма, которую злоумышленники пытались украсть, выросла в 2,3 раза и составила 4807 руб., добавил он.