29 октября The Washington Post сообщила, что конгресс США столкнулся с трудностями при согласовании оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Администрация президента Дональда Трампа предложила увеличить военные расходы на 40%, до $1,5 трлн, в том числе для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном.