США использовали просроченные боеприпасы в операции против Ирана
Американские военные применяли боеприпасы с истекшим сроком годности в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Хунг Као на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам.
«Многие боеприпасы, которые мы использовали в ходе операции "Эпическая ярость", удалось перекодировать. Они имели коды Echo и Foxtrot, что означает истечение срока их годности», – сообщил Као. По его словам, после изменения кодов вооружение удалось применить в ходе боевых действий.
Представитель ВМС сравнил использование просроченных боеприпасов с черствым хлебом, который можно смочить водой и разогреть в микроволновке. На слушаниях Као также рассказал об усилиях по увеличению производства вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.
29 октября The Washington Post сообщила, что конгресс США столкнулся с трудностями при согласовании оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Администрация президента Дональда Трампа предложила увеличить военные расходы на 40%, до $1,5 трлн, в том числе для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном.
19 сентября Financial Times сообщила, что США предупредили европейских союзников о возможных задержках поставок вооружений из-за истощения арсеналов на фоне войны с Ираном.