FT: США предупредили Европу о задержках в поставках оружия из-за войны с Ираном
Вашингтон предупредил своих европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о задержках в поставках оружия из-за истощения запасов на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, Пентагон заявил, что страны столкнутся с существенными задержками при поставке ряда ракетных систем. Кроме того, несколько других источников отметили, что также ведутся переговоры о переносе поставок в Азию.
Как пишет Financial Times, задержки частично вызваны острыми опасениями по поводу уровня запасов в США, учитывая большое количество использованного оружия в Иране за последние месяцы. Американская армия уже была вынуждена переместить оружие из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион, чтобы восполнить запасы.
3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен возобновить продажи оружия союзникам. Американский лидер подчеркнул, что у ВС США «почти неограниченные запасы» боеприпасов среднего и крупного калибра, а производство вооружения выросло. Также американский лидер подчеркнул, что во время президентства Джо Байдена США поставляли Украине и Европе вооружение «бесплатно». По его словам, тогда США не требовали оплаты, но сейчас они «попросят эти деньги, хоть и с некоторым опозданием».