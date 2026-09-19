FT: США предупредили Европу о задержках в поставках оружия из-за войны с Ираном

3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен возобновить продажи оружия союзникам. Американский лидер подчеркнул, что у ВС США «почти неограниченные запасы» боеприпасов среднего и крупного калибра, а производство вооружения выросло. Также американский лидер подчеркнул, что во время президентства Джо Байдена США поставляли Украине и Европе вооружение «бесплатно». По его словам, тогда США не требовали оплаты, но сейчас они «попросят эти деньги, хоть и с некоторым опозданием».