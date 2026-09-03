Трамп: США начнут поставлять оружие союзникам

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. Рубио добавил, что вопрос о получении лицензии обсуждается прямо сейчас, но решение не примут сразу. Кроме того, по словам госсекретаря, ее передача не решит краткосрочных проблем.