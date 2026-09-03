Трамп: США начнут поставлять оружие союзникам
США намерены возобновить продажи оружия союзникам, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы забираем их себе, в США, а не продаем другим, но продажи союзникам скоро возобновятся», – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что у ВС США «почти неограниченные запасы» боеприпасов среднего и крупного калибра, а производство вооружения нарастило объем. Также американский лидер подчеркнул, что во время президентства Джо Байдена США поставляли Украине и Европе вооружение «бесплатно». По словам Трампа, тогда Соединенные Штаты не потребовали оплаты, однако сейчас они «попросят эти деньги, хоть и с некоторым опозданием».
25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет AIM. Он добавил, что подтверждение будущих поставок нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и боеприпасов к ним уже получено.
Однако важным вопросом для Украины продолжает оставаться получение лицензии на производство Patriot.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. Рубио добавил, что вопрос о получении лицензии обсуждается прямо сейчас, но решение не примут сразу. Кроме того, по словам госсекретаря, ее передача не решит краткосрочных проблем.