Зеленский сообщил о получении Украиной немного ракет для Patriot

В тот же день Bloomberg сообщал, что Украина может столкнуться со сложной ситуацией предстоящей зимой на фоне роста производства ракет в России и сокращения возможностей Киева по их перехвату. По оценке агентства, на дальнейшую поддержку Украины также может повлиять политическая ситуация в Европе в преддверии выборов 2027 г. в ряде стран.