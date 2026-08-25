Зеленский сообщил о получении Украиной немного ракет для Patriot
Украина получила от западных стран новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает интернет-издание «Страна».
«Сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – сказал Зеленский.
По его словам, Киев также получил подтверждение будущих поставок нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и боеприпасов к ним. Кроме того, на Украину поступили ракеты AIM. От каких стран были получены вооружения, Зеленский не уточнил.
24 августа стало известно, что Великобритания разрешила передать Украине данные о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Как сообщала канцелярия британского премьер-министра Энди Бернэма, решение должно помочь организовать сборку этих ракет на украинской территории. SCALP представляет собой французскую версию британской Storm Shadow, обе ракеты используют общие технологии двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «крайне негативно» относится к планам Лондона о передаче данных SCALP. По его словам, российские военные получают информацию о местах производства таких ракет и другой военной продукции и принимают меры для поражения этих объектов.
В тот же день Bloomberg сообщал, что Украина может столкнуться со сложной ситуацией предстоящей зимой на фоне роста производства ракет в России и сокращения возможностей Киева по их перехвату. По оценке агентства, на дальнейшую поддержку Украины также может повлиять политическая ситуация в Европе в преддверии выборов 2027 г. в ряде стран.