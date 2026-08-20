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Песков: Европа продолжит спонсировать Украину, несмотря на усталость

Анна Суслова

Европейские страны не собираются сокращать объемы поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в поддержке Запада Киев достиг потолка.

«В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность <...> – технологическую, техническую и так далее. Например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать», – сказал Песков.

18 августа Кулеба заявил, что Киев не может рассчитывать на большее количество поддержки со стороны европейских стран, чем сейчас. Он подчеркнул, что у Америки нет желания спонсировать Украину на фоне собственного недостатка вооружения в войне с Ираном.  Кулеба также подчеркнул общественную нестабильность в стране и заявил, что зимой недовольство народа перейдет все границы.

17 августа телеканал CNN сообщал, что Украина исчерпала запасы комплексов ПВО Patriot. Зеленский, рассчитывающий на одобрение лицензии на производство ракет на Украине официальных заявлений так и не сделал.

17 августа газета Die Welt сообщила, что Германия не собирается прекращать поставки вооружения на Украину, однако больше не будет называть сроки и объемы этих поставок.

18 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью телеканалу Sky News заявил, что Соединенное Королевство также продолжит спонсировать Украину.

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