18 августа Кулеба заявил, что Киев не может рассчитывать на большее количество поддержки со стороны европейских стран, чем сейчас. Он подчеркнул, что у Америки нет желания спонсировать Украину на фоне собственного недостатка вооружения в войне с Ираном. Кулеба также подчеркнул общественную нестабильность в стране и заявил, что зимой недовольство народа перейдет все границы.