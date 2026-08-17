CNN: Украина исчерпала запасы ракет для систем Patriot

CNN связывает нехватку ракет для Patriot с ограниченными мировыми запасами этих боеприпасов. Ситуация, как отмечает телеканал, осложнилась после их активного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном. По оценке Института исследований внешней политики, за первые четыре дня конфликта коалиционные силы использовали в среднем около 225 ракет-перехватчиков в сутки.