CNN: Украина исчерпала запасы ракет для систем Patriot
Украина столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные одной из установок Patriot на украинской территории.
По информации CNN, одна из пусковых установок не выполняла запусков около шести недель. Главный инженер подразделения отметил, что сам комплекс без ракет-перехватчиков не способен выполнять свои задачи.
CNN связывает нехватку ракет для Patriot с ограниченными мировыми запасами этих боеприпасов. Ситуация, как отмечает телеканал, осложнилась после их активного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном. По оценке Института исследований внешней политики, за первые четыре дня конфликта коалиционные силы использовали в среднем около 225 ракет-перехватчиков в сутки.
При этом компания Lockheed Martin, согласно данным CNN, в 2025 г. выпустила около 620 таких ракет, что значительно меньше объемов их расходования в отдельных конфликтах.
11 августа Bloomberg писал о том, что Украина прекратила публикации о пусках российских ракет на фоне дефицита у Киева ракет-перехватчиков. Источник агентства сообщил, что воздушные силы Украины изменили формат публикации данных «из соображений безопасности на фоне российских ударов».
29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot, но получил отказ. Зеленский позже сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.