ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков

11 августа Politico писало, что европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность. При этом основную ответственность за дефицит издание возлагает на США, указывая на «отсутствие политической воли» со стороны американской администрации.