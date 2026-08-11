ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков
Вооруженные силы Украины перестали публиковать данные о пусках российских ракет на фоне дефицита у Киева ракет-перехватчиков. Об этом пишет Bloomberg.
В последней сводке воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 98 из 120 российских беспилотников, однако не указали количество запущенных ракет. За несколько дней до этого украинские военные также перестали раскрывать данные о перехватах баллистических ракет.
Изменение формата сводок последовало после атаки на прошлой неделе, во время которой украинская сторона не смогла перехватить ни одну из 28 ракет, отмечает агентство.
Источник Bloomberg сообщил, что воздушные силы Украины изменили формат публикации данных «из соображений безопасности на фоне российских ударов». Киев при этом продолжает обращаться к союзникам с просьбами увеличить поставки средств ПВО и ракет-перехватчиков.
29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.
11 августа Politico писало, что европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность. При этом основную ответственность за дефицит издание возлагает на США, указывая на «отсутствие политической воли» со стороны американской администрации.