Politico: страны Европы все менее охотно передают Украине ракеты Patriot
Европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность, пишет Politico. При этом основную ответственность за дефицит издание возлагает на США, указывая на «отсутствие политической воли» со стороны американской администрации.
Киев стремится получить сотни перехватчиков PAC-3 и PAC-2 перед зимним периодом. Однако европейские союзники Украины сталкиваются с истощением собственных запасов, а производство новых ракет не позволит быстро восполнить дефицит. «Все зависит от США, и отсутствие политической воли помогать влияет на всех остальных. Американская администрация могла бы помочь, но они этого не делают. В результате со всеми остальными тоже сложно», – сказал один из собеседников издания.
Politico пишет, что Германия уже передала Украине три системы Patriot, а затем организовала поставку еще двух комплексов в рамках договоренности с США об их последующем восполнении. Однако теперь Берлин не готов продолжать передачу вооружений прежними темпами. ФРГ наряду с Нидерландами и другими странами Северной Европы призывают остальных членов ЕС активнее участвовать в поставках.
Особое давление оказывается на Польшу, Испанию и Грецию, располагающие запасами перехватчиков. Варшава в июле согласилась предоставить несколько PAC-3 после обращений генсека НАТО Марка Рютте и американских военных. По данным Defence24, Польша передала всего пять ракет, но это решение вызвало критику оппозиции, которая обвинила власти в ослаблении собственной обороны.
По словам собеседника Politico, государства, расположенные ближе к России, становятся все менее склонны отдавать имеющиеся у них Patriot и боеприпасы. Их вооруженные силы и до этого считали собственные возможности ПВО недостаточными для обеспечения национальной безопасности. В связи с этим внимание Киева и его союзников все больше переключается на страны Южной Европы.
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».
29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.