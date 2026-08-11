Politico: страны Европы все менее охотно передают Украине ракеты Patriot

Киев стремится получить сотни перехватчиков PAC-3 и PAC-2 перед зимним периодом. Однако европейские союзники Украины сталкиваются с истощением собственных запасов, а производство новых ракет не позволит быстро восполнить дефицит. «Все зависит от США, и отсутствие политической воли помогать влияет на всех остальных. Американская администрация могла бы помочь, но они этого не делают. В результате со всеми остальными тоже сложно», – сказал один из собеседников издания.