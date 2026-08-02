В Конгрессе США подтвердили переговоры с Украиной о передаче технологий Patriot

1 августа Зеленский заявил об отсутствии ракет к зенитным комплексам Patriot. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность при принятии решений о передаче Украине Patriot. Американский лидер отметил, что подобные вооружения в будущем могут быть использованы не только против текущих противников США, поэтому необходимо тщательно оценивать последствия их передачи и производства.