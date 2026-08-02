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В Конгрессе США подтвердили переговоры с Украиной о передаче технологий Patriot

Ведомости

США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Я полагаю, что идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», – сказал конгрессмен (цитата по ТАСС).

По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».

29 июля украинский президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.

1 августа Зеленский заявил об отсутствии ракет к зенитным комплексам Patriot. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность при принятии решений о передаче Украине Patriot. Американский лидер отметил, что подобные вооружения в будущем могут быть использованы не только против текущих противников США, поэтому необходимо тщательно оценивать последствия их передачи и производства.

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