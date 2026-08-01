Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot

В начале июля Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. 31 июля глава Белого дома в интервью Financial Times сказал, что не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается.