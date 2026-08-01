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Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot

Ведомости

Средства ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе российского удара. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что это связано с отсутствием ракет к зенитным комплексам Patriot.

По словам Зеленского, партнеры должны осознать: эти средства необходимы не для хранения на складах на случай гипотетических сценариев, а для применения здесь и сейчас.

В ночь на 1 августа ВС РФ нанесли массированный удар по по Киеву и Киевской области. Военные поразили объекты военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

Журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot. По информации издания, украинская сторона просила предоставить 300 таких ракет для защиты энергетической инфраструктуры и отражения возможных атак в зимние месяцы. 

О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

Политика / Международные новости

В начале июля Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. 31 июля глава Белого дома в интервью Financial Times сказал, что не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается.

Reuters со ссылкой на экспертов в области обороны сообщало, что на запуск производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине потребуется как минимум год.

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