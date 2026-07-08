Трамп: производство ракет Patriot на Украине будет непростым
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Однако реализация этой инициативы столкнется с серьезными технологическими и логистическими трудностями, сообщает Bloomberg.
«Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно», – цитирует Трампа Bloomberg. Американский президент добавил, что пока не уведомлял об этом решении производителей Lockheed Martin и Raytheon, однако выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован.
Как отмечает Bloomberg, производство ракет PAC-3, стоимость каждой из которых достигает $5 млн, в настоящее время налажено только в США и Японии. Создание нового производства в Украине потребует специализированного оборудования, обучения персонала и займет годы, указала ведущий экономист Bloomberg Economics по оборонным вопросам Бекка Вассер. Кроме того, любое новое предприятие на украинской территории станет приоритетной целью для российских ударов.
Кроме того, производство противоракет ограничено существующими проблемами в цепочках поставок, отметила Келли Грико, старший научный сотрудник Stimson Center. Даже если Украина построит завод, ей все равно потребуется создать сеть поставщиков, что является серьезной задачей для оборонно-промышленной базы.
Lockheed Martin заявила, что на увеличение производства ракет дла Patriot в три раза потребуется срок до 2030 г. Власти Польши на этой неделе подписали соглашение о сервисном обслуживании PAC-3 на своем предприятии.
8 июля Дональд Трамп заявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. Днем ранее, 7 июля, Reuters сообщило, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение на территории Европы производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM, а также центров обслуживания ракет для Patriot PAC-3, в сделке могут принять участие Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.
17 июня Трамп на полях саммита G7 во Франции пообещал рассмотреть запрос Украины о выдаче лицензии на производство ракет для Patriot. 18 июня Bloomberg сообщал, что Трамп намерен предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. 23 июня Трамп заявил, что американские автоконцерны, в том числе General Motors, начнут производить оружие, включая Patriot и Tomahawk.