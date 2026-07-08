Трамп: производство ракет Patriot на Украине будет непростым

«Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно», – цитирует Трампа Bloomberg. Американский президент добавил, что пока не уведомлял об этом решении производителей Lockheed Martin и Raytheon, однако выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован.