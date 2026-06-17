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Трамп пообещал рассмотреть запрос Украины на производство ракет для ЗРК Patriot

Киев хочет выпускать их на своей территории
Ведомости

Администрация США рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции.

«Они хотели бы иметь такую возможность. Мы рассмотрим это», – сказал американский лидер во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на источник сообщила, что США и другие страны G7 обсуждают возможность организации производства систем ПВО и дальнобойных ракет непосредственно на территории Украины. По данным издания, речь идет о выпуске вооружений по лицензии западных производителей.

Соответствующие положения нашли отражение в совместном заявлении лидеров «большой семерки». Согласно публикации, страны G7 подтвердили намерение наращивать поставки Украине средств противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойных систем поражения, а также выразили готовность содействовать развитию собственного оборонного производства Киева за счет предоставления лицензий на выпуск вооружений.

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