Трамп пообещал рассмотреть запрос Украины на производство ракет для ЗРК Patriot

До этого газета Le Parisien со ссылкой на источник сообщила, что США и другие страны G7 обсуждают возможность организации производства систем ПВО и дальнобойных ракет непосредственно на территории Украины. По данным издания, речь идет о выпуске вооружений по лицензии западных производителей.