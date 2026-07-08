Трамп заявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил, что в повестке его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским – возможность Киева производить ракеты для ЗРК Patriot. Глава Белого дома рассказал об этом уже в ходе переговоров.
По его словам, об этой возможной теме встречи ему «нашептала птичка».
«Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – также подчеркнул Трамп (цитата по ТАСС).
7 июля агентство Reuters сообщило, что США проводят обсуждения с союзниками по НАТО по вопросу размещения на территории Европы производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM. Кроме того, в странах могут расположить центры обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3. Издание отмечало, что в сделке могут поучаствовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.
5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. «За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», – сказал представитель Кремля.