Трамп заявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. «За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», – сказал представитель Кремля.