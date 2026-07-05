Песков: за Украиной стоит Запад, поэтому идет настоящая война

«За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», – заявил Песков.