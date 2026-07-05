Песков: за Украиной стоит Запад, поэтому идет настоящая война
Конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», – заявил Песков.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия внесет самую большую долю в новый пакет помощи Украине от НАТО. Обсуждаемый пакет оценивается в 70 млрд евро.
В июне Германия анонсировала Украине помощь в размере $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot.16 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Украины о лицензионном производстве ракет Patriot у себя в стране.