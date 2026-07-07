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Reuters: США обсуждают со странами Европы размещение ракетных производств

Ведомости

США проводят обсуждения с союзниками по НАТО по вопросу размещения на территории Европы производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM. Кроме того, в странах могут расположить центры обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3, сообщило агентство Reuters.

Помимо США в сделке могут принять участие Германия, Нидерланды, Швеция и Польша. Планируется, что они подпишут соглашение о намерениях в ходе саммита альянса в Анкаре 7 июля. Как пишет Reuters, реализация сделки поможет освободить производственные мощности компаний США, которые создают ракеты.

Издание подчеркнуло, что Украина активно использует и AIM-120 AMRAAM, и PAC-3.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада. «За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», – сказал представитель Кремля.

18 июня Германия анонсировала помощь Украине в размере $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot. 16 июня президент США Дональд Трамп говорил, что Белый дом рассмотрит просьбу Украины о лицензионном производстве ракет Patriot у себя в стране.

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