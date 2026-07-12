Reuters: запуск производства ракет Patriot на Украине займет не менее года
На запуск производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине потребуется как минимум год, пишет Reuters со ссылкой на экспертов в области обороны. По их оценкам, строительство сборочного завода и организация цепочки поставок комплектующих займут длительное время, что не позволит решить проблему острой нехватки перехватчиков в ближайшей перспективе.
«Я буду очень удивлен, если это произойдет быстрее чем через 12 месяцев, скорее всего, потребуется значительно больше времени», – отметил эксперт Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн.
По данным экспертов, мощности производства перехватчиков в США остаются ограниченными: Lockheed Martin в 2025 г. поставила чуть более 600 единиц PAC-3, планируя нарастить выпуск до 2000 к 2030 г. С учетом того, что Россия производит до 800 ракет «Искандер» и «Кинжал» ежегодно, а для перехвата одной цели требуется три перехватчика, годовая потребность Украины оценивается примерно в 2400 ракет. Создание же украинского завода, по оценкам, позволит выпускать лишь 200–300 перехватчиков в год.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие дни. Он также сообщил, что ему удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат».
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Как отмечает Bloomberg, производство ракет PAC-3, стоимость каждой из которых достигает $5 млн, в настоящее время налажено только в США и Японии.
Вместе с тем парламент ФРГ не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины, в которую входит поставка ракет Taurus и ракет для Patriot.