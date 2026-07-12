Reuters: запуск производства ракет Patriot на Украине займет не менее года

По данным экспертов, мощности производства перехватчиков в США остаются ограниченными: Lockheed Martin в 2025 г. поставила чуть более 600 единиц PAC-3, планируя нарастить выпуск до 2000 к 2030 г. С учетом того, что Россия производит до 800 ракет «Искандер» и «Кинжал» ежегодно, а для перехвата одной цели требуется три перехватчика, годовая потребность Украины оценивается примерно в 2400 ракет. Создание же украинского завода, по оценкам, позволит выпускать лишь 200–300 перехватчиков в год.