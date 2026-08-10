Турция планирует передать Украине пусковые установки MLRS и ракеты ATACMS

8 августа Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда. Тогда министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. По его словам, ситуация в регионе постепенно превратилась в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.