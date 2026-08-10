Турция планирует передать Украине пусковые установки MLRS и ракеты ATACMS
Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня M270 MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Соответствующие уведомления опубликованы в Congressional Record.
В одном из документов говорится о передаче Украине 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с боевой частью DPICM и 47 000 203-мм артиллерийских снарядов M509A1. Первоначальная стоимость этого вооружения оценивается примерно в $255,9 млн. Поставка должна пройти через несколько турецких, болгарскую и американские частные компании.
Отдельное уведомление касается передачи Украине 70 ракет M39 ATACMS. Их первоначальная стоимость составляет около $28 млн. Получателем указано правительство Украины, а передача должна пройти через турецкую компанию MKE и американские Pansophico и Patriot Defense Group.
В документах госдепа причиной передачи называется стремление Турции сократить запасы устаревших вооружений и направить финансовые ресурсы на модернизацию и обслуживание действующих систем. Украина, в свою очередь, намерена использовать эти вооружения для усиления армии.
Передачу предлагается провести сразу после завершения предусмотренного американским законодательством периода уведомления конгресса. Госдеп направил уведомление 3 августа. Американская администрация сообщила, что готова разрешить обе передачи с учетом политических, военных, экономических факторов, вопросов прав человека и контроля над вооружениями. В документах отмечается, что поставки соответствуют целям США в сфере помощи Украине.
8 августа Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда. Тогда министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. По его словам, ситуация в регионе постепенно превратилась в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.
29 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция говорит о готовности помочь с урегулированием украинского конфликта, но при этом подписывает документы НАТО о необходимости восстановления территориальной целостности постсоветской республики.