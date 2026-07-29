Лавров указал на двойственность позиции Турции по украинскому вопросу

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, [президент Украины] Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить», – рассказал Лавров.