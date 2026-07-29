Лавров указал на двойственность позиции Турции по украинскому вопросу
Турция заявляет, что готова помочь с урегулированием украинского конфликта, но при этом подписывает документы НАТО о необходимости восстановления территориальной целостности постсоветской республики. На это обратил внимание министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
«Вот сейчас опять турецкие наши соседи говорят, что они готовы вновь помогать по Украине, но одновременно тут же подписываются под документами НАТО, в которых сказано, что надо восстановить территориальную целостность киевского режима», – сказал Лавров.
Министр также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа также пообещала помочь с решением украинского конфликта, когда «разберется с Ираном». По его словам, у России есть армия, флот, воздушно-космические силы, силы беспилотных систем, люди, а также ощущение «исторической непрерывности, исторической идентичности и многонациональной гордости». Лавров обратил внимание на предложения других стран «где-то там порешать» и замереть на линии соприкосновения, а уже потом подумать, как найти компромисс.
«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, [президент Украины] Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить», – рассказал Лавров.
Министр назвал такие инициативы ультиматумом, так как при заморозке линии соприкосновения нацистский режим сохранится и никакие территории, где были референдумы, не будут признаны.
Лавров также заявил, что Запад «с разной степенью остервенения» воюет с Россией посредством Украины и ему необходимо настроить российских граждан против власти. Выбранный Западом метод ведения войны против России – накачать Украину вооружением. Лавров напомнил, что Путин был «абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом». Так глава МИДа прокомментировал вопрос о поведении Запада до 2007 г.