Лавров: Запад воюет с Россией руками Украины

«То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости: Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы, – ну, это просто ведь такого не было никогда», – сказал глава МИД.