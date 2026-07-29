Лавров: Запад воюет с Россией руками Украины
Глава МИД и лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Лавров заявил, что Запад «с разной степенью остервенения» воюет с Россией через Украину и ему необходимо настроить российских граждан против власти. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости: Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы, – ну, это просто ведь такого не было никогда», – сказал глава МИД.
Он добавил, что метод ведения войны против России, который выбрал Запад, – накачать Украину вооружением. Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин был «абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом». Так глава МИД прокомментировал вопрос о поведении Запада до 2007 г.
27 июля новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, в частности, заявил, что страна продолжит поддерживать Украину в военном конфликте с Россией. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Бернэм заявил о возможности продолжения военных поставок на Украину. Речь шла, в частности, о передаче прав на производство и использование комплектов радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.