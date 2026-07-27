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Новый британский премьер обратился к России перед встречей с Зеленским

Ведомости

Великобритания продолжит поддерживать Киев в рамках конфликта с Россией. Об этом заявил новый премьер-министр королевства Энди Бернэм перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал Sky News.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – сказал он.

Бернэм обратился к России и подчеркнул, что Москва не должна сомневаться в решимости Великобритании в этом вопросе.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не питает надежд насчет улучшения отношений с Великобританией после прихода Бернэма к власти в Соединенном Королевстве. Он добавил, что планов по поводу контактов президента Владимира Путина с Бернэмом также нет.

Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи он пообещал провести самые масштабные изменения в политике и экономике страны за последние 40 лет.

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