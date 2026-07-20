Энди Бернэм сменил Кира Стармера на посту премьера Британии

До этого 20 июля король Великобритании принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и первого лорда казначейства. До этого Стармер заявил, что завершил работу во главе правительства, отметив, что за шесть лет руководства лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.