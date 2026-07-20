Энди Бернэм сменил Кира Стармера на посту премьера Британии

Энди Бернэм сменил Кира Стармера на посту премьера БританииЛидер лейбористской партии получил мандат на формирование правительства
Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
«Его величество принял на аудиенции достопочтенного Эндрю Бернэма, члена парламента, и попросил его сформировать новое правительство», – говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, Бернэм принял предложение короля. После этого новый премьер отправится к резиденции на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям.
До этого 20 июля король Великобритании принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и первого лорда казначейства. До этого Стармер заявил, что завершил работу во главе правительства, отметив, что за шесть лет руководства лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.
Председатель Национального исполнительного комитета лейбористской партии Шабана Махмуд 17 июня сообщала об избрании Бернэма новым лидером партии. Поскольку лейбористы сохраняют большинство в парламенте, это открыло ему путь к назначению премьер-министром после завершения конституционных процедур.
22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что приход Бернэма к власти не приведет к изменению британского курса в отношениях с Россией. По его мнению, новый премьер продолжит нынешнюю внешнюю политику страны.