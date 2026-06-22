Экс-посол Британии: Лондон не поменяет отношение к России после ухода Стармера
Вероятный преемник Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернхэм в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. Об этом «РИА Новости» заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
По оценке дипломата, Бернхэм продолжит нынешний политический курс. «Он будет марионеткой в руках глубинного государства, которое стремится к конфронтации с Россией, еще большему подавлению инакомыслия и еще большему разграблению бюджета в интересах военно-промышленного комплекса, служб безопасности и разведки», – заявил Форд.
Бывший посол отметил, что часть лейбористов связывает с Бернхэмом надежды на восстановление популярности партии. По его мнению, потенциальный лидер не предлагает принципиально нового политического курса. Форд считает, что различия могут ограничиться стилем поведения и публичным образом политика, тогда как ключевые направления внутренней и внешней политики останутся прежними.
Форд также сказал, что Бернхэм не давал сигналов о готовности пересмотреть подход Лондона к международным вопросам, оборонным расходам или энергетической стратегии. По его словам, политик также не обозначал намерений изменить энергетическую политику Великобритании, из-за которой Великобритания лишается дешевых нефти и газа.
22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.
Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание писало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.