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Песков: Стармер ничем не запомнится после отставки

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который объявил об отставке, не запомнится российской стороне ничем примечательным с точки зрения отношений двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится в своей бытности», – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, сейчас вряд ли «на политическом небосклоне Великобритании» найдется премьер-министр с отличной от Стармера позицией в отношении России.

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.

Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание писало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после объявления Стармера заявил, что его отставка стала важным сигналом для прочих разжигателей войны в европейских странах. Глава РФПИ напомнил, что более года призывал Стармера к отставке, «фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике».

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