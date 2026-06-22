«Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится в своей бытности», – сказал представитель Кремля.