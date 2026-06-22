Дмитриев: отставка Стармера стала сигналом для разжигателей войны в Европе
Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала важным сигналом для прочих разжигателей войны в европейских странах. Об этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил прессе.
Дмитриев напомнил, что более года призывал Стармера к отставке, «фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике».
«Отставка Стармера – важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», – сказал спецпредставитель российского лидера (цитата по ТАСС).
Стармер заявил, что уходит в отставку, 22 июня, сообщила The Guardian. Он назвал себя не лучшим кандидатом на пост лидера Лейбористской партии на следующих выборах. 10 июня Дмитриев иронично обратился к представителям инопланетных цивилизаций с просьбой уговорить Стармера покинуть свой пост. Он говорил, что нужно лишь дать понять британскому лидеру, «что о нем думают люди и что он может дать надежду западной цивилизации, уйдя в отставку».