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Дмитриев: отставка Стармера стала сигналом для разжигателей войны в Европе

Ведомости

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала важным сигналом для прочих разжигателей войны в европейских странах. Об этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил прессе.

Дмитриев напомнил, что более года призывал Стармера к отставке, «фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике».

«Отставка Стармера – важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», – сказал спецпредставитель российского лидера (цитата по ТАСС).

Что будет после отставки премьера Британии Кира Стармера

Политика / Международные новости

Стармер заявил, что уходит в отставку, 22 июня, сообщила The Guardian. Он назвал себя не лучшим кандидатом на пост лидера Лейбористской партии на следующих выборах. 10 июня Дмитриев иронично обратился к представителям инопланетных цивилизаций с просьбой уговорить Стармера покинуть свой пост. Он говорил, что нужно лишь дать понять британскому лидеру, «что о нем думают люди и что он может дать надежду западной цивилизации, уйдя в отставку».

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