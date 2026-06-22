Стармер заявил, что уходит в отставку, 22 июня, сообщила The Guardian. Он назвал себя не лучшим кандидатом на пост лидера Лейбористской партии на следующих выборах. 10 июня Дмитриев иронично обратился к представителям инопланетных цивилизаций с просьбой уговорить Стармера покинуть свой пост. Он говорил, что нужно лишь дать понять британскому лидеру, «что о нем думают люди и что он может дать надежду западной цивилизации, уйдя в отставку».