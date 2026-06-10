Дмитриев попросил инопланетян убедить Стармера уйти в отставку
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев иронично обратился к представителям инопланетных цивилизаций с просьбой уговорить премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть свой пост. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.
«Дорогие инопланетяне, готовясь к контакту с человечеством, пожалуйста, продемонстрируйте свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», – сказал Дмитриев.
По его словам, этот вопрос не требует «похищений или допросов», нужно лишь дать понять британскому лидеру, «что о нем думают люди и что он может дать надежду западной цивилизации, уйдя в отставку».
Дмитриев уже шутил подобным образом в середине мая 2026 г. Тогда он заявил, что инопланетяне ждут отставки Стармера. 11 мая Sky News писала, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили об отставке и призвали Стармера уйти. Аналогичные призывы прозвучали и от многих парламентариев на фоне поражения партии Стармера на муниципальных выборах.
Стармер заявлял 8 мая , что не намерен оставлять должность после неудачных для Лейбористской партии муниципальных выборов. По его словам, неудачные результаты голосования не повлияют на его политические планы.