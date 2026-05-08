Стармер не уйдет в отставку после провала лейбористов на выборах
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не намерен покидать свой пост после неудачных для Лейбористской партии муниципальных выборов. Об этом сообщил Sky News.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке, Стармер заявил: «Нет. Я не собираюсь уходить». Премьер также отметил, что неудачные результаты голосования не повлияют на его политические планы.
На фоне ухудшения позиций лейбористов лидер партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж назвал происходящее «поистине историческим сдвигом в британской политике». По его словам, его политическая сила смогла добиться поддержки как в традиционно консервативных районах, так и в округах, где десятилетиями доминировали лейбористы.
«Мы так привыкли размышлять о политике только категориями «правые» и «левые», а теперь наша партия способна побеждать там, где всегда выбирали Консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы», – заявил Фараж.
По предварительным итогам подсчета примерно четверти голосов партия Reform UK получает 390 мест в муниципальных советах. Лейбористы и Консервативная партия пока набирают по 253 места.
Сейчас известно, что Лейбористская партия потеряла контроль над девятью муниципальными советами в Англии, лишившись более 250 мандатов. Консерваторы также сообщили о существенных потерях на местных выборах. Окончательные результаты голосования ожидаются позднее в пятницу.