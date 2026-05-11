Четыре сотрудника кабмина Британии ушли в отставку и призвали Стармера уволиться

Победу одержала правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем. Она получила 1 453 места, что на 1 451 больше, чем на предыдущих выборах. Это стало историческим достижением для партии, которая раньше не имела такого значительного влияния. На втором месте оказалась Лейбористская партия, возглавляемая Стармером. Она заняла 1 068 мест, потеряв рекордные 1 496.