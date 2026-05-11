Четыре сотрудника кабмина Британии ушли в отставку и призвали Стармера уволиться
Парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили о своей отставке и призвали премьер-министра Кира Стармера уйти. Об этом сообщает Sky News.
Первыми свои должности покинули Том Ратланд (PPS министра окружающей среды Эммы Рейнольдс) и Джо Моррис (PPS министра здравоохранения Уэса Стритинга). К ним присоединились Наушаба Хан (помощница министра в кабинете министров) и Мелани Уорд (PPS министра юстиции и заместителя премьера Дэвида Лэмми).
Позже Sky News также сообщил, что Салли Джеймсон (PPS в МВД) заявила о необходимости отставки Стармера, но сама пока не ушла.
По данным телеканала, на данный момент уже 69 депутатов Лейбористской партии призвали премьер-министра уйти в отставку. Среди них – члены парламента Морин Берк, Мэтт Бишоп, Беки Купер, Шарлотта Николс, Бен Голдсборо и Мэри Келли Фой.
По данным телеканала, речь идет о «скоординированных действиях», направленных на то, чтобы оказать давление на Стармера после провальных выборов.
7 мая 2026 г. в Великобритании состоялись местные выборы. В Англии, включая все 32 района Лондона, избрали 136 советов. Также прошли выборы в парламенты Шотландии и Уэльса. Всего на кону было 5 066 мест.
Победу одержала правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем. Она получила 1 453 места, что на 1 451 больше, чем на предыдущих выборах. Это стало историческим достижением для партии, которая раньше не имела такого значительного влияния. На втором месте оказалась Лейбористская партия, возглавляемая Стармером. Она заняла 1 068 мест, потеряв рекордные 1 496.