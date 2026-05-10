Что значит победа право-популистов Фараджа на местных выборах в Великобритании

Что значит победа право-популистов Фараджа на местных выборах в ВеликобританииПремьер Стармер признал разгром правящих лейбористов «жестким», но в отставку не хочет
Согласно проведенным 8–9 мая подсчетам голосов по итогам местных выборов в Великобритании 7 мая лидирует благодаря первенству в Англии и Уэльсе право-популистская Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджела Фараджа.
Кандидаты от Reform UK получили 1453 места в местных органах самоуправления Англии: выиграв впервые, таким образом, 1451 из них. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ВВС. Всего борьба 7 мая шла за 5000 мест в 136 органах самоуправления, включая 34 округа (боро) Лондона и нескольких мэров городов.
Правящая Лейбористская партия, напротив, значительно ухудшила свои позиции. По подсчетам ВВС, кандидаты от правящей партии вторые и заняли 1068 мест, потеряв рекордные 1496. На третьем месте в советах Англии, согласно оценке ВВС, – либеральные демократы. Они получили 844 места, увеличив свое представительство на 155 мест. На четвертом месте, по подсчетам ВВС, – консерваторы, правившие до 2024 г., когда они после выхода Британии из ЕС, череды экономических затруднений и смен правительств проиграли парламентские выборы. Они сохранили 801 место, потеряв 563 в органах местного самоуправления Англии. За ними следуют «зеленые», увеличившие свое представительство в английских графствах и городских округах до 587 мест и занявшие 7 мая 441 место.
В Уэльсе, как сообщает ВВС после подсчета в 96 советах, разгром лейбористов принял «исторический» масштаб. Они потеряли больше всех мест – 35, сохранив девять в местных советах. Вторые по потерям – консерваторы (-22), сохранившие семь мест. Reform UK – вторая и получила больше всех – 34, ранее будучи вообще не представлена в самоуправлении Уэльса. На первом месте – местная Plaid Cymru (партия Уэльса), занявшая 43 места (+20).
В Шотландии, по подсчетам ВВС на 19:30 после подсчета результатов в 129 органах местного самоуправления, лидировала по числу занятых мест Шотландская национальная партия (58). Она утратила 6 мест в шотландских советах. Вторые – лейбористы, сохранившие 17 мест (-4). Третьи – Reform UK, так же как и в Уэльсе увеличившие свое представительство в вакантных местах в органах самоуправления с нуля до 17. Четвертыми идут «Шотландские зеленые», увеличившие свое представительство до 14 мест (+6). Главные аутсайдеры, в отличие от Англии и Уэльса, в Шотландии консерваторы: они потеряли больше всех мест – 19 и сохранили 12, оказавшись на пятом месте. Последними в общем зачете там идут либеральные демократы, улучшившие свои позиции до 10 мест (+6).
Всего, по данным Избирательной комиссии Великобритании, свои силы 6 мая пробовали 8624 кандидата на выборах в местные советы, включая боро Лондона. За них предстояло отдать голоса 13,7 млн избирателей. В своем общем отчете о местных выборах комиссия отмечает низкую явку – 34%. Выше она была при голосовании по почте – 69% от 2,4 млн голосующих по почте. При этом комиссия отмечает, что низкая (менее 50%) явка традиционна для местных выборов в Великобритании с 2009 г.
В то же время еще до выборов англоязычные СМИ как в США, так и в Великобритании выражали опасения будущими результатами, которые, по их мнению, «могли поколебать традиционный двухпартийный баланс» в политической системе страны. И как минимум в местных советах право-популисты Reform UK уже стали заметной силой за счет исторических потерь лейбористов и серьезных – у консерваторов.
«Результаты жесткие, очень жесткие, и тут не приукрасить», – сказал премьер-лейборист Кир Стармер журналистам, когда была подсчитана еще только половина голосов и потери лейбористов в Англии составляли лишь около 500 мест (цитата по The Guardian). Позже премьер отметил, что лейбористы сделали «необязательные ошибки» (цитата по BBC), приведшие к потерям мест в советах Англии, а также Уэльса и Шотландии.
«Одной из [ошибок] было то, что мы, на мой взгляд, правильно рассказали общественности о проблемах, с которыми мы сталкиваемся как страна как в финансовом, так и в международном плане, но того, что мы сделали, недостаточно, чтобы убедить их в переменах, в том, что их жизнь станет лучше», – сказал Стармер.
Financial Times утверждает, что за успехами право-популистов стоит желание американского технобизнесмена Илона Маска сместить британского премьера. Стармера Маск вместе со всем лейбористским правительством неоднократно критиковал как за внутреннюю, включая миграционную, политику и контроль соцсетей и медиа, так и за внешнюю политику, включая отношения с президентом США Дональдом Трампом.
The New York Times находит подозрительным финансирование партии Фараджа. Так, в декабре 2025 г. британская Избирательная комиссия сообщила, что Reform UK в III квартале года получила крупнейшее в политической истории страны однократное пожертвование на сумму 9 млн фунтов стерлингов ($12 млн) от бизнесмена Кристофера Харборна.
Местные выборы Великобритании – это не маленькая копия выборов национальных, предупреждает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин: «На них правящая партия всегда проигрывает, так как избиратель понимает, что может выпустить пар на этих выборах и проголосовать за более протестные, оппозиционные политические силы – например, за право-популистов Фараджа».
Но местные выборы все же маркер настроений – их главная интрига заключается в том, насколько сильно проиграет правящая партия, указывает Шеин: «И эти выборы показали, что действительно и правящая партия, и консерваторы, вроде бы основная оппозиция ее величества, гонку с треском провалили».
Особенно это видно по Англии, подчеркивает Шеин: там избиратель лейбористскому правительству Стармеру «вообще не поверил». И здесь стоит помнить, что изначально их победа и приход к власти в 2024 г. были обусловлены не яркой и привлекательной политической программой или харизматичными лидерами, а усталостью от 14-летнего правления консерваторов, уверен Шеин: «Поэтому коалиция, которая сложилась тогда, очень быстро распалась – Стармер многих не удовлетворял».
«Стармеризм» как идейно-политическое течение очень ситуативный подход, лишенный «больших» идей, полагает эксперт. Избиратель видит «беззубость» лидера, программы, повороты по налогам, социально-экономической политике, миграции, которая суть нерв политической жизни. А консерваторы показали себя как экономически некомпетентная партия», – считает Шеин.
Закономерно, что в связи с провалом лейбористов Reuters писал о том, что в партии могут попросить премьера уйти в отставку. Сам он 9 мая заявил журналистам, что «не собирается уходить» (цитата по Sky News), хотя интрига относительно действий партии в понедельник, 11 мая, остается. Пока эти настроения не проявились среди лидеров лейбористов, но уже высказываются в их среде. Подавший в отставку в феврале депутат-лейборист от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии Джос Саймонс первым среди однопартийцев публично призвал к отставке Стармера. В колонке в Times он отметил, что Стармер «должен остаться в переходный период» главой правительства, прежде чем передать бразды правления новому премьеру.
Одна из главных интриг этих выборов – подаст ли Стармер в отставку, согласен Шеин. Но ему пока нет серьезной альтернативной кандидатуры в рамках партии, говорит он: «У лейбористов есть время до выборов 2029 г. найти замену – пока что, скорее всего, Стармер не тот, кто мог бы повести партию на новые парламентские выборы и добыть ей победу».
Еще один ключевой вопрос – демонстративное усиление Reform UK, согласен Шеин. Она уже проявила экспансию в муниципалитетах и выходит на качественно новый уровень. В связи с этим, по мнению Шеина, встает вопрос относительно того, сформируют ли они к выборам 2029 г. коалицию с кем-то еще – и с кем: идеологически ближе, разумеется, консерваторы, которым с их ослаблением тоже, казалось бы, нужен союзник.
«Он могли бы организовать новый правый проект в британской политике. Пока консерваторы не хотят разбивать «санитарный кордон» вокруг партии Фараджа, не хотят сотрудничать. Но ситуация может вынудить это сделать», – заключает Шеин.