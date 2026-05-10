Что значит победа право-популистов Фараджа на местных выборах в Великобритании

В Шотландии, по подсчетам ВВС на 19:30 после подсчета результатов в 129 органах местного самоуправления, лидировала по числу занятых мест Шотландская национальная партия (58). Она утратила 6 мест в шотландских советах. Вторые – лейбористы, сохранившие 17 мест (-4). Третьи – Reform UK, так же как и в Уэльсе увеличившие свое представительство в вакантных местах в органах самоуправления с нуля до 17. Четвертыми идут «Шотландские зеленые», увеличившие свое представительство до 14 мест (+6). Главные аутсайдеры, в отличие от Англии и Уэльса, в Шотландии консерваторы: они потеряли больше всех мест – 19 и сохранили 12, оказавшись на пятом месте. Последними в общем зачете там идут либеральные демократы, улучшившие свои позиции до 10 мест (+6).