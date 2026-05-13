SLEN3,515-0,42%CNY Бирж.00%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,56+0,06%RGBITR782,9+0,09%
Главная / Политика /

Дмитриев пошутил об ожидания инопланетянами отставки Стармера

Отставки британского премьер-министра Кира Стармера ждут инопланетяне, пошутил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Спасибо тебе, Кир Стармер, за то, что объединил самых разных людей на планете Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации – все они ждут твоей отставки», – написал Дмитриев.

11 мая Sky News писала, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили о своей отставке и призвали Стармера уйти. Свои должности покинули Том Ратланд (PPS министра окружающей среды Эммы Рейнольдс) и Джо Моррис (PPS министра здравоохранения Уэса Стритинга). К ним присоединились Наушаба Хан (помощница министра в кабинете министров) и Мелани Уорд (PPS министра юстиции и заместителя премьера Дэвида Лэмми).

8 мая Стармер заявлял, что не планирует покидать свой пост после неудачных для Лейбористской партии муниципальных выборов. По его словам, неудачные результаты голосования не повлияют на его политические планы.

