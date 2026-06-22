Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR94,6-3,57%CNY Бирж.10,881+0,68%IMOEX2 371,6-2,02%RTSI1 017,31-2,02%RGBI116,28-1,03%RGBITR771,37-0,91%
Главная / Политика /

Стармер объявил об отставке

Британский премьер назвал себя не лучшим кандидатом на пост лидера Лейбористской партии на следующих выборах
Ведомости

Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Об этом пишет The Guardian.

«Вопрос, который сейчас задает моя партия, заключается в том, смогу ли я наилучшим образом повести нас к следующим всеобщим выборам. Я выслушал ответ моей парламентской партии на этот вопрос и с достоинством его принимаю», – сказал премьер.

Стармер добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну, которую я люблю». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. По его словам, он сообщил о своем решении королю Карлу III.

Что будет после отставки премьера Британии Кира Стармера

Политика / Международные новости

The Guardian писала, что Стармер и его ближайшее окружение начали работу над черновиками речи об отставке 20 июня. Вероятнее всего, он останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября. Уход Стармера позволит его сопернику Энди Бернхэму стать премьер-министром без формальных выборов уже к осени.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь