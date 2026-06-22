Стармер объявил об отставке

Стармер объявил об отставкеБританский премьер назвал себя не лучшим кандидатом на пост лидера Лейбористской партии на следующих выборах
Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Об этом пишет The Guardian.
«Вопрос, который сейчас задает моя партия, заключается в том, смогу ли я наилучшим образом повести нас к следующим всеобщим выборам. Я выслушал ответ моей парламентской партии на этот вопрос и с достоинством его принимаю», – сказал премьер.
Стармер добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну, которую я люблю». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. По его словам, он сообщил о своем решении королю Карлу III.
The Guardian писала, что Стармер и его ближайшее окружение начали работу над черновиками речи об отставке 20 июня. Вероятнее всего, он останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября. Уход Стармера позволит его сопернику Энди Бернхэму стать премьер-министром без формальных выборов уже к осени.