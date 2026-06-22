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Guardian: в канцелярии Стармера начали готовиться к возможной передаче власти

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о сроках своего ухода утром 22 июня. Уже началась предварительная подготовка к возможной передаче власти, пишет The Guardian со ссылкой на членов кабмина.

По данным издания, Стармер и его ближайшее окружение начали работу над черновиками речи об отставке 20 июня. Согласно самому вероятному сценарию, он останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября. Уход Стармера позволит его сопернику Энди Бернхэму стать премьер-министром без формальных выборов уже к осени.

19 июня, после победы Бернхэма на выборах в Манчестере, Стармер заявил в интервью GB News, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. О своих намерениях остаться на посту премьера Стармер также заявлял 12 июня. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. Стармер подчеркивал, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г. Он говорил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.

11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили и министр по делам вооруженных сил Эл Карнс подали в отставку. Оба объяснили свое решение несогласием с объемом финансирования, предусмотренным правительственным планом инвестиций в оборону.

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