Guardian: в канцелярии Стармера начали готовиться к возможной передаче власти

19 июня, после победы Бернхэма на выборах в Манчестере, Стармер заявил в интервью GB News, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. О своих намерениях остаться на посту премьера Стармер также заявлял 12 июня. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. Стармер подчеркивал, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г. Он говорил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.