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Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

Ведомости

Глава британского минобороны Джон Хили уходит в отставку из-за разногласий по поводу военных расходов. Об этом пишет Reuters.

Хили обвинил премьер-министра Кира Стармера в том, что тот не выделяет государственные ресурсы для защиты Британии.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, которые нужны стране для защиты в условиях растущих угроз», – написал министр в письме Стармеру.

Агентство указало, что британские министерства обороны и финансов несколько месяцев ведут переговоры, как удовлетворить растущие требования по увеличению военных расходов. В связи с этим реализация плана оборонных инвестиций откладывается с 2025 г.

10 июня телеканал GBN сообщал, что британский минфин может поднять налоги для финансирования расходов на оборону. «[Канцлер казначейства Великобритании] Рэйчел Ривз предупредила, что британцы могут столкнуться с более высокими налогами для финансирования оборонных расходов», – сообщал телеканал (цитата по «РИА Новости»).

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