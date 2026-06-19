Стармер снова заявил об отказе от ухода с должности премьера Великобритании

12 июня Стармер уже заявлял, что не собирается покидать свой пост. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. При этом Стармер подчеркнул, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г. Он говорил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.