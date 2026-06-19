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Стармер снова заявил об отказе от ухода с должности премьера Великобритании

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. Об этом он сам заявил в интервью GB News после победы своего соперника Энди Бернхэма на выборах в Манчестере.

«Если борьба будет, я буду участвовать, буду баллотироваться, и я неоднократно говорил, что не собираюсь уходить», - сказал он.

При этом Стармер подчеркнул, что сейчас такой борьбы нет. По его словам, он направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не говорил с ним по телефону.

12 июня Стармер уже заявлял, что не собирается покидать свой пост. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. При этом Стармер подчеркнул, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г. Он говорил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.

Заявление Стармера звучало на фоне того, что 11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили и министр по делам вооруженных сил Эл Карнс подали в отставку. Оба объяснили свое решение несогласием с объемом финансирования, предусмотренным правительственным планом инвестиций в оборону.

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