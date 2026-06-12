Стармер на фоне ухода министра обороны снова заявил об отказе от увольнения

«Я хочу завершить работу, ради которой меня избрали в правительство. Именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательств, которые взял на себя в 2024 г., служить своей стране и выполнять мандат, полученный от британского народа», – сказал он.