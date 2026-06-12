Стармер на фоне ухода министра обороны снова заявил об отказе от увольнения
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост. Его слова передает Sky News.
Издание отмечает, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. При этом Стармер подчеркнул, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г.
«Я хочу завершить работу, ради которой меня избрали в правительство. Именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательств, которые взял на себя в 2024 г., служить своей стране и выполнять мандат, полученный от британского народа», – сказал он.
Стармер также заявил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах. При этом он признал необходимость исправить ситуацию после неудачных результатов лейбористов на последних муниципальных выборах.
Глава правительства подчеркнул, что не считает правильным проведение борьбы за лидерство внутри партии, которая может привести к политической нестабильности. «Я не собираюсь уходить. Если все же состоится выборная борьба за лидерство, я буду участвовать в ней. Это вопрос долга, а не тщеславия», – сказал он.
11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили и министр по делам вооруженных сил Эл Карнс подали в отставку. Оба объяснили свое решение несогласием с объемом финансирования, предусмотренным правительственным планом инвестиций в оборону.
Sky News писала, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили об отставке и призвали Стармера уйти. Аналогичные призывы прозвучали и от многих парламентариев на фоне поражения партии Стармера на муниципальных выборах.